青山学院大の3連覇で幕を閉じた第102回箱根駅伝。下馬評では、優勝争いは出雲駅伝で優勝の國學院大、全日本大学駅伝で優勝の駒澤大の両王者と、必ず箱根駅伝にピークを持ってくる青学大を中心におこなわれると見られていた。そこに早稲田大、中央大が絡むことも予想されたが、どちらにせよ混戦となるのが大方の見方だった。ところが終わってみれば青学大の圧勝。往路、復路、総合のすべてで大会新記録を更新。2025年、第101回