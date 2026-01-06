韓国Samsung Displayは1月1日（現地時間）、RGBストライプ構造の有機ELパネルを開発し、年始から始まるCES2026で採用製品を発表すると明らかにした。すでに2025年12月からパートナー向けのパネル供給を行っており、採用製品がCES 2026で発表されるという。Samsungも有機ELパネルに「V-Stripe」配列モデル展開へ。パートナーから採用モデルV-Stripe配列とは、赤、緑、青の3つの原色サブピクセルを直線的に配置するパネルの画素配置