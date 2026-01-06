ＪＲＡは６日、「２０２５年度ＪＲＡ賞馬事文化賞選考委員会」を開催し、河村清明氏の「相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々」を受賞者および受賞作に決定した。「マイネル軍団の総帥」として競馬ファンに知られた岡田繁幸氏の生涯を描いたノンフィクション作品。長期の取材成果として岡田繁幸氏の人間的な魅力を描き出すことに成功した一代記であるとともに、生産者であり馬主でもあった岡田繁幸と