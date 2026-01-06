【ジュネーブ共同】国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）の報道官は6日の記者会見で、米軍のベネズエラ攻撃を巡り「米国はベネズエラ政府による人権侵害を理由に介入を正当化している」と述べ、米国の姿勢を批判した。