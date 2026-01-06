プレミアリーグのマンチェスター・シティがチェルシー戦で負傷交代したクロアチア代表ヨシュコ・グヴァルディオルの負傷状況を発表した。負傷箇所は右足で、脛骨を骨折したとのこと。『Daily Mail』でシティの番記者を務めるジャック・ゴーガン氏によると、シーズン中の復帰は難しいとのこと。今週中に手術を実施し、その後リハビリを行うことになるという。グヴァルディオルは2023年にブンデスリーガのライプツィヒからやってきた