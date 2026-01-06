マンチェスター・ユナイテッドOBのリオ・ファーディナンド氏が6日、前日に発表された同クラブのルベン・アモリム監督の解任を受け、自身のSNSで見解を述べた。ファーディナンド氏は今回Xで「今朝、アモリム、選手たち＋幹部、口論などに関する、たくさんの噂話を見た」と書き出し長文を投稿。続けて「これは普通のこと。もしそんなことがなければ、むしろ苛立つよ。難しい会話が行われる環境が必要で、選手たちが勝利を望んでいる