リヴァプールのアタッカーに古巣復帰の可能性が浮上している。移籍の可能性が取り立たされているのはイタリア代表のフェデリコ・キエーザ。1997年生まれ27歳のFWで、これまでのキャリアではフィオレンティーナ、ユヴェントスとイタリアのクラブでプレイ。昨季初の海外挑戦先としてイングランドを選んだ。今季は途中出場が多いながらも、ここまで公式戦20試合に出場。2ゴール3アシストを記録している。移籍市場に精通するジャーナリ