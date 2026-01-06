プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがルベン・アモリム監督の解任を発表した。就任したのは2024年の11月。ポルトガルのスポルティングCPで結果を残していたアモリム前監督をユナイテッドが引き抜いた。しかし、シーズン途中就任となった昨季はまさかの15位フィニッシュ。今季も20試合を終えて6位とふるわず、クビを宣告された。クラブの発表によると、OBであるダレン・フレッチャー氏が8日のバーンリー戦の指揮を取るこ