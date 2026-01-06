先日、エンツォ・マレスカ監督との別れを決断したプレミアリーグのチェルシーが新監督の就任を発表した。新指揮官は事前の報道通り、リアム・ロシニアー氏をストラスブールから引き抜く形となった。ロシニアー監督は現役時代ハル・シティやフラム、ブライトンでプレイした右SBで、引退後ブライトンで指導者に転身。ダービー・カウンティ、ハル、ストラスブールを経てチェルシーにやってきた。クラブの発表によると、契約は2032年ま