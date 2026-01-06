マッシミリアーノ・アッレグリ監督が復任したミランは今季のセリエAで2位と好調をキープ。イングランド代表DFフィカヨ・トモリやイタリア代表DFマッテオ・ガッビアが主力を担っているものの、現状では枚数が足りていない。イタリア『La Gazzetta dello Sport』によれば、ミランは守備強化を本当の優先事項に掲げており、スポーツディレクターを務めるイグリ・ターレ氏は理想的な人材を探しているという。ただ、放出が先であり、現