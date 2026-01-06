女優の宮澤エマが６日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを披露した。インスタグラムに「２０２６年仕事始めは『豊臣兄弟！』グランドプレミアでしたここから一年間、豊臣ファミリーをどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、全身白の衣装姿でポーズをとるショットやＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日スタート）共演者らとの集合ショットなどを披露した。この投稿にフォロワーからは「一年間楽しみです」「