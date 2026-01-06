ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î?¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤?¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¡¢ÌÁÍ§¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ê¥è¡×¤Ç¡¢½ÉÅ¨¥«¥Ö¥­¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤«¤é£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£¥¤¥è¤È¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£Ì¡×¤Ç?¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼?¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥è¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¤È¶¦Æ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£³¿Í¤Ï·èÊÌ¡£ºòÇ¯½ªÈ×¤«¤é¥¤¥è¡õ¥ê¥¢¤È¥«¥Ö¥­¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Ç·ã¤·¤¤¹³Áè¤ò·«¤ê¹­¤²¡¢£²Æü¤Î¥¹¥Þ¥Ã