ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）がＷＢＣに出場することが決まった。韓国野球委員会（ＫＢＯ）は６日、「コ・ウソク選手とキム・ヘソン選手がＷＢＣ代表チーム１次キャンプに参加する。代表チーム選手団は９日、仁川国際空港を通じてサイパンに出国する予定」と明らかにした。２０２３年ＷＢＣで大谷翔平への「故意死球発言」で話題となったタイガースのコ・ウソク投手（高佑錫＝２７）も参加となった。