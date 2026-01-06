ＴＢＳの日比麻音子アナウンサー（３２）が６日、ＴＢＳラジオ「アフター６ジャンクション２」で結婚を生報告した。番組ＭＣでラッパーのライムスター宇多丸から「世界ではいろいろなニュースが飛び交っていますが…」と話を振られた日比アナは「ちゃんとご報告したいことがございまして、貴重な放送時間を頂戴し、私事で大変恐縮ではございますが、この度結婚いたしました」と公表。気になるお相手は「大学生の時からの友人の