『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「スキー場で男児死亡…家宅捜索エスカレーター事故は過去にも」についてお伝えします。◇6日午前、警察が家宅捜索に入ったのは、北海道小樽市にあるスキー場の運営会社です。先月28日、札幌市に住む後藤飛向くん（5）がエスカレーターの機械に挟まれ死亡しました。事故が起きたのは、駐車場とスキー場のゲレンデを結ぶベルトコンベヤー式のエスカレーター。男の子がエス