２０２４年の「年末ジャンボ宝くじ」で未換金だった１等７億円が換金されたことが６日、関係者への取材でわかった。宝くじは、愛知県一宮市の宝くじ売り場「一宮テラスウォークチャンスセンター」で販売されていたもの。同センターは、店頭にチラシを掲げるなどして換金を呼びかけていた。宝くじの公式サイトでは、昨年１２月３０日時点での年末ジャンボ宝くじの１億円以上の未換金の当選本数は１本と記載されている。みずほ