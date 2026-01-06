今、外国人にブームとなっている抹茶。6日も専門店には行列ができていました。その影響を受けてお茶の価格が高騰しています。ペットボトルの緑茶など、値上げが相次いでいます。■回転すし店、お茶の仕入れ値が1.5倍に濃厚な脂が口の中で溶ける中トロに、弾けるとうま味が口いっぱいに広がる大粒のいくら。お昼時、横浜市の回転すし店にはちょっとぜいたくなランチを楽しむ人たちがいました。ほっと一息つきたい。そんなときは、お