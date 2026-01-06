グラビアアイドルでマルチタレントの阿波みなみさんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗（ひぼう）中傷を受けるも、見事に跳ねのけました【投稿】誹謗中傷にツッコミ「安心感あっていいですよね」「ぽっちゃり？デブだよあなた」「豚すぎる。肌を見せていいレベルじゃない」「ちょい無理だな」といったひどいコメントが並ぶ画像と、自身のソロショットを1枚ずつ載せている阿波さん。「無知ね、大は小を兼ねるのよ!!」と誹