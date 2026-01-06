福岡県警博多署は6日、福岡市博多区東比恵3丁目付近の路上で同日午後1時ごろ、女子中学生がカタコトの日本語をしゃべる外国人風の男から声をかけられた後、つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20〜30代、黒色上衣、黒色ズボン着用、黒色の自転車使用。 