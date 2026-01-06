プレミアリーグのチェルシーは現地時間１月６日、解任したエンツォ・マレスカ前監督の後任として、リアム・ロシニアと2032年まで５年半の契約を結んだと発表した。ロシニアはイングランド国籍の41歳で、現役時代はDFとしてフルアムなどで活躍した。引退後は指導者の道へと進み、2024年７月に、チェルシーのオーナーである投資グループ『BlueCo』が所有するフランスのストラスブールで監督に就任。昨シーズンのリーグ戦で７位と