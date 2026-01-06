6日夜、奈良県大和高田市にある近鉄大阪線の駅で、通過する特急電車と人が接触する事故がありました。この事故で大阪線の「五位堂〜大和八木」の間の上下線で一時運転を見合わせていました。6日午後9時前、大和高田市にある近鉄大阪線の築山駅で「人と列車が接触した」と駅員から警察に通報がありました。警察などによりますと、近鉄名古屋行き下りの特急列車が通過中に駅構内で人と接触したということです。接触した人は下