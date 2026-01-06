ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、3SKM（北見遊征、魁星、榊ネスの3人による男性ユニット）の1st Mini Album『Nighthawks』（読み：ナイトホークス）を4月29日に発売することを発表した。【画像】3SKMの1stミニアルバム『Nighthawks』アーティストビジュアル歌唱力に定評があり、人気のオリジナル楽曲や歌ってみた動画を多数公開している北見遊征、魁星、榊ネスの3人による男性ユニット