今季初の全体練習でランニングする川崎の選手たち＝麻生グラウンドＪ１川崎が６日、川崎市麻生区の麻生グラウンドで今年初の全体練習を行い、２月開幕の特別大会「百年構想リーグ」に向けて始動した。熱心なファンが見守る中、パス回しなどで体を動かし、２年目の長谷部茂利監督（５４）は「いい１年にしたい。結果が大事。選手がけがなく活躍することを望むばかり」と決意を語った。昨季はアジア・チャンピオンズリーグ・エリ