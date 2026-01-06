ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）は、毎年好評の春の学生応援キャンペーン「ユニ春」を、３０日から４月５日の期間限定で開催する。５日から俳優の木戸大聖が主演する「ユニ春」新ＣＭを公開。ＣＭでは「リアルって、声が枯れるほど青春。」をテーマに、パークでしか味わえない、超興奮できるアトラクションの数々に、全力で笑って、叫んで、仲間と夢中になって過ごす“今しか味わえない青春の瞬間”を描いている。