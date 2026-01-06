欧州通貨軟調、景気やインフレ指標の弱含みや明日以降の米雇用指標控えた調整で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ポンドやユーロなど欧州通貨が軟調に推移している。ベネズエラ問題などのトランプ政策に対する地政学リスク相場は一服している、一方で、明日以降の一連の米雇用関連指標の発表を控えて、年初からの世界的な株高の動きにやや調整が入っている。また、この日発表された英欧のサービス業PMI確報