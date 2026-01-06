本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/6 EUR/USD 1.1640（6.48億ユーロ） 1.1650（12.0億ユーロ） 1.1750（7.54億ユーロ） 1.1770（9.57億ユーロ） 1.1800（6.11億ユーロ） USD/JPY 155.00（24.0億ドル） 156.00（7.66億ドル） 156.70（5.60億ドル） 157.50（7.88億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは現値近辺の1.1750や1.1770、および1.1650にまとま