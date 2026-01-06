【新華社北京1月6日】中国共産党中央委員会は6日、ラオス人民革命党の第12回全国代表大会開催を祝う祝電を送った。内容は次の通り。ラオス人民革命党はラオス人民とラオス社会主義事業の強固な指導の核心である。第11回全国代表大会以来、トンルン人民革命党中央委員会書記長をはじめとするラオス人民革命党中央は、自党の建設と党の指導的地位の強化に注力し、ラオス各民族人民を団結させて率い、自身の国情に合った社会主義