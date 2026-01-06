松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」が５日にスタートした。夫を亡くすもおでん屋を切り盛りする朝比聖子（松下奈緒）の前に、失踪して水難事故で亡くなったはずの夫朝比一樹（安田顕）が突然帰ってきた。受け取った保険金は店の借金返済に使っており…一樹の失踪には裏がありそうで。序盤に一樹が家に帰ってきて、お茶漬けをかきこんでいる場面。ネットでは、妻聖子が失踪の理由を問いただしている