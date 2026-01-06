旦那さんの何気ない行動を見て「父親の自覚ある？」と言いたくなることってありますよね。ママはいつも子ども優先で自分のことは後回しなのに、のんきな旦那さんを見ているとストレスが溜まるでしょう。今回は、息子を放置して一人で食事を始める夫に腹が立った話をご紹介いたします。息子よりも自分の食事が優先「家族でショッピングモールに行き、お昼ごはんを食べるためにフードコートに入りました。トイレに行きたかったため、