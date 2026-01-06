大分トリニータは6日、シーズン移行に備えた上半期の特別大会「Jリーグ百年構想リーグ」の新体制を発表した。大分は新たに四方田修平監督が就任。新たに背番号も発表され、新加入のMF山崎太新(←筑波大)は25番、FW櫻井勇斗(←桐蔭横浜大)は29番、DF坂田陸(←駒澤大)は32番、MF吉川敬進(←鹿屋体育大)は34番、MF木本真翔(←日本経済大)は37番に決まった。■スタッフ▽監督四方田修平▽ヘッドコーチ竹内清弥▽コーチ竹中穣馬場賢