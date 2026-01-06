本日1月6日（火）日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」新春4時間スペシャルの放送にて、番組の“新レギュラー”となるtimelesz・松島聡の出演を解禁！松島は番組途中、笑福亭鶴瓶の呼び込みとともにサプライズでスタジオに登場。早速「とっておきの一枚」のコーナーなどを鶴瓶と一緒に盛り上げた。収録当日は、ゲストにも完全なるサプライズで発表。さらに、ゲストが熱演する再現ドラマや「仰天チェンジ」のVTRなど全6本