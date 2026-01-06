次回の「踊る！さんま御殿!!」は1月13日（火） 20時00分〜21時00分放送！お楽しみに！【今年厄年の有名人】岩粼大昇（KEY TO LIT）KENZO（DA PUMP）後上翔太（純烈）島崎遥香高橋洋子爆笑問題前野朋哉村上（マヂカルラブリー）餅田コシヒカリ吉沢 恋吉住れつ50音順