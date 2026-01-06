守備練習に励む横浜の植村＝横浜高長浜グラウンド昨秋の関東高校野球大会でベスト８入りした横浜が６日、横浜市金沢区の同校長浜グラウンドで今年最初の練習を行った。今春の選抜大会（３月１９日開幕）出場の可能性があり、村田浩明監督（３９）は「選ばれるか分からないが、信じてしっかり練習していく。その時間が、横浜高校にとって一番成長できるものだと思っている」と語った。渡辺元智元監督（８１）の訓示後に始まった