岡山が2026シーズンのトップチーム背番号発表、一桁から10番台は11人のみファジアーノ岡山が1月5日、2026シーズンのトップチーム選手の背番号を発表した。日本代表デビューを飾るなど飛躍を遂げたMF佐藤龍之介（→FC東京）、守護神のGKスベンド・ブローダーセン（→川崎フロンターレ）などJ1初挑戦となった2025年シーズンの主力選手がチームを去った一方で、デンマークのコリングIFからGKレナート・モーザー、サガン鳥栖からMF