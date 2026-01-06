この季節は、気温の低下や空気の乾燥などによって風邪にかかりやすく、咳の症状が出ている人も少なくないと思います。一方で、風邪にかかっているわけではないのに、咳が続いているという人は、ストレッサーが原因になっている可能性があります。それは、呼吸器が自律神経に支配されているからです。ストレッサーがたまることで起こる代表的な症状としては、「神経性咳嗽（がいそう）」と「過換気症候群」が挙げられます。「神経性