「知事と議論する会」のフォトセッション東京都は、知事が都政の重要課題について次世代を担う若者から直接意見を聞き、対話することを目的とするイベント「知事と議論する会 〜都知事！わたし、東京をこう変えたいです！〜」を昨年12月25日に開催した。今回は、「AIなどのデジタルで叶えたい『未来の東京』」をテーマとして、都内4校12名の生徒がそれぞれのアイデアを東京都知事の小池百合子氏に提案すると共に、都知事と意見交換