政府は、木原官房長官の映像を悪用して、存在しないプロジェクトへの投資を呼び掛ける偽動画があるとして、注意を呼びかけた。首相官邸と警察庁の公式Ｘによると、木原官房長官の記者会見とみられる映像を悪用し、「政府、金融機関、日銀の監督の下で誕生した安全性の高いプロジェクト」をかたってAI投資に誘導する偽動画が確認されている、という。内閣広報室によると、現時点で偽動画はYouTube上に1本確認されており、削除要請を