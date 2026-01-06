警察車両の赤色灯6日午後1時35分ごろ、福岡市城南区のマンションの住人と連絡が取れないと、保証会社から城南署に通報があった。警察官が一室で30代ぐらいの女性と、未就学から小学校低学年ぐらいの男児と女児の計3人が死亡しているのを発見。署は、無理心中の可能性があるとみて身元の確認を進めるとともに、詳しい状況を調べている。署によると、女性はクローゼットの中で首をつった状態で、子ども2人は布団にあおむけの状態