ベテラン女性芸人が多忙の中で手作りしたという「やる気なし弁当」を公開した。山田花子が６日に自身のブログに新規投稿。年明け早々、なんばグランド花月での公演に向けて大忙しの様子で、「新喜劇の稽古が深夜２時近くまであったので…今朝はやる気なし弁当作りました」と弁当メニューを紹介した。「やる気なし」としながらも、卵焼き、ベーコン、サラダなどに、スープジャーにはみそ汁まで入って、品数としては十分そうな６品