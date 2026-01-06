JRAは1月6日、「2025年度JRA賞」を発表し、日本調教馬として米G1・ブリーダーズカップクラシックを制するなど世界的な活躍を見せたフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が年度代表馬を受賞した。同馬はこのほか、「最優秀4歳以上牡馬」「最優秀ダート馬」にも選ばれ、3部門を受賞している。フォーエバーヤングのオーナーである藤田晋氏は、自身のX（旧ツイッター）を更新。「フォーエバーヤングが『年度代表馬』『最優秀