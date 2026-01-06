元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみがイメチェンした姿を披露した。６日にインスタグラムを更新した高橋。「ＡＫＢ４８ ２０周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛やっと切れましたー！久しぶりの長さスッキリ」とつづると、バッサリとカットされたボブヘアを披露した。この投稿には前田敦子が「可愛いじゃないかーー！！」とコメント。ファンからも「わー！！かわいい！！！！」「