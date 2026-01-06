ソフトバンクのドラフト２位、稲川竜汰投手＝九州共立大＝が６日、７日からの新人合同自主トレを心待ちにした。５日に福岡・筑後市の「若鷹寮」に入寮したルーキーが、室内練習場で自主練習。稲川は「やっと始まるな、という感じ。リラックスしていますが、あしたになれば緊張感も出てくるのかな」と胸を高鳴らせた。この日は、同３位の鈴木豪太投手＝大商大＝とキャッチボール。軽めの出力で状態を確認したが、徐々にど迫力の