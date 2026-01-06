アイドルグループ・ｍｙｆａｖ（マイファブ）が、３月をもって活動を終了し、グループを解散することを６日、発表した。グループの公式ＳＮＳなどで報告された。公式ホームページでは「この度ｍｙｆａｖは、２０２６年３月をもって活動を終了し、グループを解散することとなりました。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。本件は、メンバーおよび運営で話し合いを重ねた結果、メンバー各々が思い描