TBS日比麻音子アナウンサー（32）が6日、進行を務めるTBSラジオ「アフター6ジャンクション2」で結婚を報告した。番組冒頭に「すみません、新年のごあいさつということで…」と、用意していた“手紙”を読む形で切り出した。「ちゃんとご報告したいことがございまして。貴重な放送時間をちょうだいし、私事で大変恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は大学生の時からの友人の男性です」と発表。「新たに家族も