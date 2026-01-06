年末には新潟市の中心部でもマンションの10階で火災がありました。県内で相次ぐマンション火災。高層階で火の手が迫ったときどのように命を守ればいいのか。避難方法を体験をしてきました。マンションの1室から噴き出す炎…（リポート）「マンションの10階から黒煙が立ち上っている様子が確認できます。現在消防が消火活動を続けています」12月25日に新潟市の中心部で発生したマンション火災。はしご車を使っての消火活動が