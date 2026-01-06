私は個人事業主のマドカ（30代）。毎日小学生の子どもを学校に送り出してから、自宅で仕事をしています。ある日私のスマホへ、「090」からはじまる知らない番号から電話がありました。警察を名乗るその人は、マネーロンダリングの指名手配犯だという「イケダ」という男の名前を挙げてきました。その犯人が、身に覚えのない私名義の口座を使っていたというのです。思いもよらない大きな犯罪に巻き込まれているような気がして、スマ