¡Ö¿À¡¹¤Î²Ö±à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ë´ñÀ×¤ÎÀä·Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¤äÆî¶Ë¤Ê¤É¤Î¶ËÃÏ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¤Î¾åÅÄÍ¥µª¤µ¤ó¤¬¡¢?´ñÀ×¤ÎÀä·Ê?¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ì¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤¢¤ëº½Çù¤ÎÉ÷·Ê¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¿§¡¹¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤À¤±ÃÏÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤Þ¤Ç²Ö¡¹¤¬ºé¤­¸Ø¤ëº½Çù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤­¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê