福岡東署は6日、福岡市東区香住ケ丘3丁目付近の路上で5日午前8時半ごろ、女子高校生数人が徒歩で通行中、下半身を露出した見知らぬ男を目撃する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30歳くらいで身長170程度のやせ形。黒色ダウンを着用していたという。