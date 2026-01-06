福岡県警八女署は6日、八女市の男性が持つ携帯に同日午前8時ごろ、千葉県警の警察官をかたる人物から「捜査に協力してほしい。一人の時間を作れるか」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「電話の相手から『逮捕される』『裁判になる』『このことは誰にも話してはいけない』は、不安にさせるための脅し文句。不審な電話を受けてしまった場合は、家族構成などの個人情報は決して答