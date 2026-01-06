国際情勢や異常気象などにより先行きが見通せない毎日が続くなか、2026年、私たちの「お給料」はどうなっていくのでしょうか。 【写真を見る】必要なのは「5%以上の賃上げ」2026年の給料はどうなる？企業もベア検討 専門家「賃上げは生き残りに必須」【経営者に聞いてみた】 静岡県内経済と日々向き合っている経営者は皆さん「上がる」と話しますが、大事なのはその「上げ幅」だと強調しています。静岡ガス・静鉄トップが語る「